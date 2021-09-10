苗栗縣推動客語政策成效傲人。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉獲推動客語優等成績，由三義鄉長呂明忠代表受獎。（謝明俊攝）

大湖鄉長胡娘妹通過客語中高級認證。（謝明俊攝）

銅鑼國小學生表演客語話劇。（謝明俊攝）

苗栗縣是客家大縣，致力推動客家事務，在客委會2020年推動客語成效評核中再創佳績，包括有縣府及12個鄉鎮市公所獲獎，另頭屋鄉長徐鑫榮、三義鄉長呂明忠通過客語能力初級認證，公館鄉長曾美露、南庄鄉長羅春蓮通過中級認證，大湖鄉長胡娘妹則是通過中高級認證，首長帶頭推動講客語，成效傲人。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗縣客家人口約佔65％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，所以落實客家基本法，推動客家事務責無旁貸，縣府各局處都全力將客家融入業務推動，其中公教人員通過客語認證比例，以及國小學童選修客語達85％，等都是全國第1，今年並有三義、頭屋、苗栗市等12個公所獲獎，成績亮眼。

苗栗縣長徐耀昌持續推動「講客」，營造客語友善環境，今年，徐耀昌特別帶頭與縣府單位主管一起報考客語初級認證，期望起帶頭作用。今天記者會上也特別表揚通過客語認證的鄉鎮市長，包括頭屋鄉長徐鑫榮、三義鄉長呂明忠通過客語能力初級認證，公館鄉長曾美露、南庄鄉長羅春蓮通過中級認證，大湖鄉長胡娘妹則是通過中高級認證。

徐耀昌期望地方首長都能帶頭推動客語相關政策。縣府未來會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、推動與營造客語友善環境及鼓勵民間共同提供客語服務等，讓客語成為苗栗主流通行語。

今年榮獲優等鄉鎮市公所有三義鄉、頭屋鄉、苗栗市、公館鄉、造橋鄉等5個公所，佳等有頭份市、南庄鄉、西湖鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉、三灣鄉等7個公所。另銅鑼國小校長謝美桃獲得推動客語教學語言績優個人獎。