今年五月間，朝陽科技大學學生相約到東協廣場KTV夜唱，卻引發9人群聚感染，所幸後來疫情緩止，但台中市府調查發現，一名湯姓女子在隔天也到該KTV唱歌，在登記實聯制資料時卻填寫父親的手機號碼，被依違反《傳染病防治法》裁罰新台幣6000元，因她未繳款，被移送行政執行。

法務部行政執行署發動全國13個執行分署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，在台中分署部分，特別鎖定五月間「朝陽科大夜唱團延燒9人染疫群聚案」，台中分署指出，遭移送的湯姓女子是在朝陽夜唱團夜唱後的隔天，到該KTV另間包廂唱歌，但她卻填寫父親手機，導致台中市府無法第一時間聯繫她，增加疫調困難。

湯女被裁罰6000元，但她未繳交款項，書記官及執行員到其住處執行，因湯女不在家，她的父母覺得女兒雖未填寫自己手機，但最後仍有被找到且完成快篩，感到很冤枉。但經執行員解說後，湯女父母仍代女兒繳交罰鍰。

此外，一名法國人因站在居家簡易處所門口抽菸，也被認定有傳播風險，認定其違反居家檢疫規定裁罰10萬元。另名葉姓義務人則是擅離指定住所遭裁罰20萬元，經移送執行後都完成收取。

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