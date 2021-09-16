台北市長柯文哲日前出席居住正義論壇表示，若一直蓋社會住宅下去，會債留子孫，被解讀是要暫緩推動興建社宅政策。對此，民眾黨臉書反駁表示，柯文哲從頭到尾沒有說要停蓋社宅，而是被斷章取義，甚至連主管機關內政部都參戰，帶頭抹黑北市府不蓋社宅，呼籲別搞認知作戰。

民眾黨今在臉書還原柯文哲當日談話：「我們已經蓋了差不多1萬8千多戶，6年的時間到現在一路猛蓋，是時候要停看聽，從設計到營運管理有什麼錯誤，我覺得『反省改進』是一個很重要的文化，我們的社會住宅如果這樣一路蓋下去怕會債留子孫。」

民眾黨表示，柯文哲從頭到尾都沒有說要停蓋社宅，卻被媒體斷章取義下標、側翼網軍以及急著輸誠的議員輪番猛攻，甚至連主管機關內政部都參戰，即使北市府出面澄清「整段話是要建立檢討文化」，但內政部依然故我，不惜發出名為「台北市突停社宅」的新聞稿，帶頭繼續抹黑北市府不蓋社宅。

民眾黨批評，民進黨從中央政府、地方民代到媒體，一條龍式地搞認知作戰，試圖營造台北市府不實踐居住正義的假象，但一棟棟由北市興建的社宅，都是市府努力實踐居住正義的證據，扭曲原意不能掩蓋中央執政無能的事實。

民眾黨質疑，蔡英文總統競選時承諾8年要蓋20萬戶社會住宅，結果蔡英文上任5年，至今由中央獨立興建完工的戶數是「0」，蔡總統的社宅政見，最大執行者不是內政部而是台北市政府。

民眾黨進一步表示，中央規畫直接興建的82824戶社會住宅中，僅有317戶是中央發包決標，剩下的2907戶已完工社宅還是地方蓋好移交給中央管理，剩餘的72729戶通通還在規劃中，中央光在紙上畫大餅，實際上有沒有能力蓋好社宅都是問題。