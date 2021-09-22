台北市校園BNT疫苗今起施打。（王英豪攝）

柯文哲指出，大學非設籍北市的情況更嚴重，還是要乖乖打疫苗，要跟其他縣市討錢太難，不會跟其他縣市要這筆錢。（張鎧乙攝）

台北市校園BNT疫苗今起施打，台北市長柯文哲今赴議會備詢，北市議員陳重文除關心學生施打情況及請疫苗假人數外，也指出先前北市不分籍按照年齡施打，現在優先讓設籍北市長者施打疫苗，認為應讓已打第一劑的民眾盡快接種疫苗，柯文哲表示，不在籍也應趕快施打疫苗，台北只能把這筆錢吃下來。

北市教育局長曾燦金表示，今天施打疫苗狀況，總計有7個學生暈針、1名學生起疹子，今上午總計施打2181名學生，施打率95％，目前有235個學生請疫苗假，約1成學生請假；柯文哲在旁表示，1成太多了，要發燒也是今晚的事情，不是現在，應該是學生想趁機放假。

陳重文表示，高中學生設籍台北的比例，相較於國中學生設籍在北市的比例，多了近3萬人，之前北市不分戶籍，按照年紀施打，現在設籍北市優先接種，但學生若不設籍北市也能施打疫苗嗎？柯表示，只要是學生都要打，不可能不讓新北市來台北讀書的學生打疫苗。

柯文哲指出，大學非設籍北市的情況更嚴重，還是要乖乖打疫苗，要跟其他縣市討錢太難，不會跟其他縣市要這筆錢；台北只能把這筆錢吃下來；此外，北市約有3成非設籍北市的長者，台北還是要多付點錢去支付這些長者的接種疫苗費用。