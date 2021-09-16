台北市長柯文哲日前指出北市公宅蓋了1萬8000戶，怕債留子孫，要「停看聽」一下，內政部政務次長花敬群直言「那就請北市釋出土地，讓中央接手。」柯16日轟，政府帶頭說謊、刻意扭曲，若不更正新聞稿或說法就法律相見。不過內政部仍強調無抹黑。北市府發言人陳智菡轟，就是抹黑，花敬群與營建署「巧言如簧，顏之厚矣，切勿閃躲！」

陳智菡指出，內政部營建署15日下午發布新聞稿，標題「臺北市突停社宅 營建署：深表遺憾，中央將更積極興辦』，內文更提及『北市不興辦 中央將接手』，通篇新聞稿完全罔顧事實。

陳智菡說，營建署「北市突停社宅」說法，不僅毫無事實做根據，且顯為蓄意抹黑，北市社宅興建計畫與進度每半年均陳報予營建署，營建署明知所以，卻故意用「遺憾」、「接手」等詞彙明暗示北市意圖不作為，營建署官員高居廟堂之上，卻濫用公家新聞稿作為鬥爭工具，威信蕩然。

陳智菡表示，北市府嚴正抗議並要求立即更正，敬告營建署與花敬群次長「君子樹之，有錯就認，切勿閃躲避重就輕、一錯再錯」。她也引用《小雅•巧言》：「蛇蛇碩言，出自口矣，巧言如簧，顏之厚矣，為猶將多，爾居徒幾何？」

內政部16日發新聞稿嚴正澄清，並無抹黑北市興辦社宅的成效，所有社宅各項政策內容、推動進度都定期更新並公開於內政部不動產資訊平台，各縣市目標值的分工更於今年3月記者會正式對外說明，至為清晰明確，應無誤會或可操作空間。