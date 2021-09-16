2021年台北市東華扶輪社田徑獎學金頒獎典禮，由於受到疫情的影響，今日於西華大飯店舉行，共計有13名選手與3名教練獲獎，其中謝千鶴選手在一萬公尺項目，破全國紀錄，獲頒3萬獎金，其餘的選手有何奎霖、黃諾亞、張博雅、劉立琦，張騰仁、林峻毅、許榆蓒、曾子威、黃潮鴻、易柏安、賴尹甯、謝元愷與教練林漢森（金城國中）曹建國（花蓮高農）與黃婉婷（光榮國中）各獲得兩萬元獎金。

為了能使台灣基層田徑選手們有更多的資源，東華扶輪社今年更加碼了60萬元，遴選出12所在台灣各縣市，長期默默對於基層田徑運動付出的學校(宜蘭蘇澳、苗栗竹南、基隆南榮、桃市大園、台中大道、嘉義朴子、花蓮光復、澎湖馬公、屏東來義、台東寶桑國中及員林農工)，期望學校能更成長、茁壯，能培育出更多優秀的田徑選手。以上兩部分獎金總計新台幣110萬元。

東華扶輪社社長李榮政在頒獎典禮上，期勉所有的選手，繼續加油，希望將來選手們都有機會能代表國家參加奧運，代表國家站上國際舞台。中華民國田徑協會葉政彥理事長感謝台北市東華扶輪社成為推展田徑的最佳夥伴，長期對田徑基層的支持，願持續共同栽培台灣優秀的運動員。