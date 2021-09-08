雲林縣110全縣運動會上月中圓滿閉幕，田徑項目共有10項23人次打破大會紀錄，今（8）日於縣府公開表揚破大會紀錄選手及教練，期許優秀選手再創佳績、為縣爭光。

今年5月以來疫情肆虐，許多體育團隊也在場地未開放的限制下，無法照常訓練，僅能居家自主練習，雲林縣110全縣運動會也禁止民眾進入會場觀看，選手們閉門競賽。

今年田徑項目共有10項23人次打破大會紀錄，北港鎮北辰國小包辦3項13人次，包括五年級女童組的400公尺接力、800公尺接力、3000公尺競走。

其餘還有韓宥琪、林芷誼、張騰仁、李晴晴、張喬茵、曾筱晴、張秝羚、張秝榕、廖鈺昕、林喬安。

縣長張麗善表示，在如此嚴峻的訓練條件下，選手們仍能發揮潛力打破大會紀錄，實屬不易。明年全國小學田徑錦標賽將在雲林縣舉辦，希望小選手們可以繼續努力，把獎牌留在雲林。

她表示，上任3年來，透過自籌經費，已增聘15位專業運動教練，到目前為止，雲林縣已有49位不同運動領域專業運動教練在重點學校為雲林培育人才。

張麗善說，雲林縣專業運動教練大部分都曾為本縣績優選手，為雲林拿過許多獎項，獲聘任前先以擔任代課教師方式在學校訓練，若獲學校、家長各方肯定，再由縣府正式聘任，專業運動教練待遇比照正式教師，提供績優選手、對雲林縣運動賽事有貢獻的雲林子弟一個好出路。