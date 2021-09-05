台日桌球名人江宏傑與福原愛在7月宣布離婚，雙方發表離婚共同聲明，證實5年婚姻正式畫下句點，福原愛恢復單身後，就投入2020冬奧賽事、擔任球評，福原愛並積極接受陸媒訪問，展現事業的企圖心，不過，福原愛今（5日）凌晨卻突發文表示，前兩天身體不舒服「發現沒有好好吃飯」。

福原愛今凌晨在微博透露，前兩天出現身體不適「發現沒有好好吃飯，知道了好好吃飯的重要性...」，福原愛進一步提到，她收到朋友寄的烏賊，讓她可以在家裡開烏賊派對，接著福原愛大秀好廚藝，曬出一桌烏賊料理，不過，福原愛卻尷尬笑：「湯跟飯的位置擺錯了不好意思」，同時，福原愛也不忘以自身經驗來提醒網友：「大家再忙再累也記得好好吃飯，好好睡覺。」

福原愛微博全文。（圖／取材自福原愛微博）

福原愛恢復單身後，積極接受陸媒訪問，展現事業的企圖心，由於福原愛從小就到大陸訓練桌球，也說得一口流利東北腔，連「小愛」暱稱也是大陸球迷取的，可見福原愛在大陸的高人氣，外界也推測她把事業重心全放在大陸市場。

反觀江宏傑，他扛起照顧子女的責任，一邊拚演藝事業、一邊養育孩子，江宏傑好爸爸形象鮮明，不過江宏傑恢復單身後，事業運更旺，他主持的體育競技節目《全明星運動會》收官後，江宏傑接著也投入實境節目《全明星觀察中》，要和小春、「小樂」吳思賢、大元、「小豬」黃沐妍、粿粿、林敬倫，展開14天的「同居生活」，完整還原明星私下真實樣貌。