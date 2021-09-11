45歲趙薇23年前以《還珠格格》中「小燕子」一角竄紅，之後她演而優則導，還因嫁給富商黃有龍共同經營事業，打入胡潤全球白手起家女富豪榜，傳聞近年跟老公的資產加起來至少290億台幣，未料上月底卻傳出一夜間被封殺，她則暗示哪裡都沒去，跟父母待在北京，而過去她自曝是被「虎媽」養大，常常一不合媽媽的意就秒收巴掌。

趙薇2008年和富商黃有龍註冊結婚，2年後生下女兒「小四月」，2015年她與佟大為演出《虎媽貓爸》，講述大陸親子之間的教養關係，她在劇中飾演個性強硬的虎媽，受訪透露自己也是在虎媽級的母親魏啟穎照顧下長大，據知魏啟穎年輕時是小學音樂老師，因此對趙薇十分嚴格，「她對我特別嚴厲，有一點點不對就一巴掌呼過來」。

趙薇當年因小燕子角色走紅，母親魏啟穎也有功勞。（圖／資料照片）

趙薇更說，記得小時候有次自己不好好吃飯玩湯匙，結果手一滑，湯匙掉到地上當場破掉，趙薇反應超快，媽媽還沒回過神往地下查看發生什麼事，趙薇就立刻消失，跑到房間躲到床底下，以為這樣可以免過一陣挨打。

趙薇和媽媽魏啟穎合影。（圖／取自《on.cc東網》）

而趙薇當年因小燕子角色成為全民女神，除了劇中古靈精怪又單純的性格，她一雙靈巧大眼加挺鼻的美貌也為她引來更多粉絲，據知這樣的好基因也來自趙母魏啟穎，趙媽媽不僅也有一雙大眼，又因為是音樂老師，氣質不凡，而趙薇的女兒小四月小時候照片曝光，也被網友讚繼承了趙薇的好基因，封她是女神接班人、小小燕子，一家三代的明星基因都相當吸睛。