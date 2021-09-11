1名女網友崩潰表示她的哥哥是名同性戀，但哥哥未對長輩出櫃，近年來屢次被父母逼相親，哥哥最後真的與1名女子交往，最後更決定結婚，她私下氣憤質問哥哥為何欺騙對方感情，哥哥回覆說對方很顧家、適合當老婆，而且對方是處女、無從比較，會盡量不露餡出軌，並用一生補償對方，讓女網友聽完相當傻眼。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的哥哥是名同性戀，但全家只有她知道，她的母親近年積極為哥哥相親，哥哥最後被煩到真的與1名女子交往，讓她很不理解，哥哥則私下對她說「基督徒不用做愛，女方還是處女，最後分手了她也沒有損失，還能讓媽媽閉嘴」，她說哥哥的女友人非常好，讓她相當有罪惡感，屢次勸哥哥趕快分手。

女子的哥哥是名同性戀，日前卻宣布要與1名女子結婚，還私下對女子說對方很顧家、適合當老婆，而且對方是處女、無從比較，會盡量不露餡出軌。（翻攝自Dcard）

該女網友說，哥哥日前宣布說要與女友結婚，讓她瞬間崩潰對哥哥說「你根本不愛人家幹嘛跟她結婚？」哥哥則說女友很顧家、適合當老婆，還說「做愛只是為了生小孩，女方是處女無從比較，應該不會發現問題」，哥哥最後說會努力不會出軌，並用一生贖罪；她認為哥哥相當自私，但看見父母開心地討論娶媳婦事宜，也讓他兩難，崩潰說「我要怎麼面對未來的嫂嫂，怎麼去面對我哥是騙婚gay的事實」。

其他網友留言說，「就直接講吧，你要選擇背叛哥哥一個人保有良心贏得女方家人體諒，還是跟著隱瞞造成女方一輩子都無法原諒你們呢」、「先找個時間，約媽媽到外面談，因為這是媽媽介紹的，如果以後出事，媽媽的人際關係會因為這樣完全毀壞」、「明明就不愛她，還要跟她結婚，這擺明在浪費女生的時間和感情」、「要講，不然女方很可憐，一輩子就這樣被不愛她的人拖著」。