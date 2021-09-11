一名擔任牙醫的人夫，結婚多年後才發現妻子竟然在婚前與婚後，持續與另一名牙醫暗通款曲，甚至依據妻子對話紀錄，查出兩人發生性行為至少903次，尤其看到兩人間對話「爽到快尿出來」、「我立刻來射滿」「做愛時要不要用優碘洗雞雞」等露骨對話，令他超點氣到中風，一怒下怒求償千萬。地院判決小王與牙醫妻子英應連帶賠償50萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，該位牙醫人夫主張，她與妻子於民國101年7月7日辦理結婚登記，婚後育有1子，卻在家中錄音機中發現，妻子與另一名牙醫師有染，該名牙醫師立刻前往小王牙醫處興師問罪，妻子也輕描淡寫僅承認發生3次性行為。

但綠帽牙醫檢視過妻子手機對話紀錄後，發現老婆竟自結婚前就與小王牙醫開始交往，且從雙方結婚後就持續發生性行為至少903次，顯見妻子與小王故意違背善良風俗，因此怒告兩人，並求償一千萬。

但小王牙醫辯稱，自己不知女方有婚姻關係，因女方告知，她在坐月子時就與丈夫離婚，也提過離婚後房租與前夫一人分擔一半之事，且表示因小孩的關係，所以沒有對外公布離婚。

小王也表示，女方丈夫也曾當場要求他以2000萬元和解，這時小王又再度詢問女方是否與原告已經離婚，女方仍堅稱早已離婚等語，確實不知道女方與丈夫婚姻情形，所以並無過失。

法官審視小王與女方2人間line對話紀錄內容言詞，發現兩人對話包括「但我也好愛你、所以想好所有的後路、包括你的說詞」、「可以換制服，還可以換姿勢」、「你有買震動棒嗎?」、「以後我們做愛、你要不要乾脆用優碘洗雞雞」、「我想要買情侶睡衣放VT」、「每月月經走了要立馬通知我」、「有一次也是無套中出」、「我爽到快尿出來」、「我立刻來射滿」、「那你要滿足我喔」、「雖然雞雞老了、但還是天天要」、「看到你就想啪啪」「明天下班來找你啪啪」等。

法官審理後認為，小王與人妻交往、發生性關係之行為，已逾越通常男女社交禮儀範疇，違背夫妻忠貞義務，足以破壞女方與丈夫間夫妻之信任、共同生活之圓滿及幸福安全，兩人行為已達不法侵害原告基於配偶關係之身分法益而情節重大之程度，致其精神上受有痛苦，應連帶賠50萬元。