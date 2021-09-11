各鄉鎮衛排定篩檢作業時間、地點。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局與高雄建佑醫院及各鄉鎮衛生所合作，9／14至10／4安排乳房X光攝影巡迴車及子宮頸抹片巡迴車赴各鄉鎮村里篩檢，並有夜間服務時段，讓鄉親不用再特地請假檢查，也有更多的選擇。

符合篩檢資格者有：一.45至69歲女性以及40至44歲且其二等親曾患有乳癌之女性，每2年1次乳房X光攝影篩檢。二.30歲以上女性，每年1次子宮頸抹片檢查。三.50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

縣衛生局表示，為鼓勵「首篩對象及從未篩檢者」定期接受癌症篩檢，特別推出「癌症首篩好禮大放送活動」，只要於10／31前完成篩檢即可參加，發送健康禮100元商品卡乙張。

癌症首篩對象包括：一.45-未滿70歲(民國40-65年次)從未做過乳房X光攝影檢查的女性。二50-未滿75歲(民國35-60年次)從未做過糞便潛血檢查的民眾。三.36-70歲(民國40-74年次)6年以上沒做子宮頸抹片檢查的女性。

該局指出，研究發現每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率41％；定期子宮頸抹片檢查可降低子宮頸癌死亡率約70％；每2年1次糞便潛血檢查可降低大腸癌死亡率35％，希望民眾養成定期篩檢習慣，做自己健康的守門人，並邀請從未做過篩檢的親朋好友一起攜帶健保卡，穿著輕便服裝至設站地點來篩檢，相關活動行程可上衛生局FB查詢。