北科附工學生17日復課，學學生們陸續回到學校上。（賴佑維攝）

北科附工學生17日復課，學學生們陸續回到學校上。（賴佑維攝）

因長榮機師染疫，傳染給就讀桃園市桃園區北科附工的兒子，全校師生PCR採檢並停課14天。學校17日復課，學生開心到學校，不過仍有57名師生因曾接觸過確診學生，需自主健康管理，暫時在家學習。桃園市長鄭文燦也到校關心復課狀況，勉勵師生。

鄭文燦表示，長榮機師2＋1確診事件，9月3日完成北科附工2656位師生的採檢，有220位師生送集中檢疫所做居隔，經過2次到4次的採檢，PCR都是陰性，因此學校17日復課，不過有57位師生需線上教學，分別在22、23日復課。

鄭文燦說，長榮航空已完成200多位機組員、家人的居家隔離，1500位機組員的採檢也都沒有擴散。到學校加油打氣，也希望同學、老師們可以安心的回到學校上課。他也說，若未來上課的學生，有症狀會再採檢，不過至今沒有新增個案，4000多位民眾自主採檢，也沒有確診案例。

鄭文燦也提到，12至17歲國高中生BNT疫苗接種，桃園預計22日開打，共有258校、13萬學生預約，預約率約97％，其中北科附工會在23日完成接種。

1名到校學生說，在家看著電腦上課比較累，很高興可以回到學校，也可以和同學有互動，至於是否打BNT疫苗？他說，有疫苗就打。

校方則說，尚未返校的57名師生中，有34名學生、3名老師是同班師生，曾在1日與確診學生一起上課，23日復課。另外還有18名學生、2老師同科不同班級師生，因有分組教學曾一起上課，則於22日復課。不過該班另有17名學生分組上課時為不同組別，17日仍正常到校上課。