「卵巢癌」，又有最棘手癌症之稱，主要是因為確診時多為晚期且容易復發，根據統計，在罹患卵巢癌的病患中，國外有近7成的病患晚期才確診，台灣也有近5成的病患診斷時已是第3、4期，因此，伴隨而來的就是高治療難度。1名60多歲婦人，2年前因覺得呼吸喘就醫檢查，沒想到竟確診卵巢癌末期，在積極治療下接受開刀、化療與抗血管新生標靶藥物維持性治療，目前沒有復發跡象。

●卵巢癌初期無明顯症狀 確診常已末期且癌細胞廣泛擴散

高雄長庚醫院婦產部婦癌科主任吳貞璇指出，癌症如果能早期發現，不論治療與存活都相對較佳，但不像其他婦女癌症如子宮內膜癌會有子宮異常出血，也不像子宮頸癌有抹片檢查可及早篩檢出癌前病變，卵巢癌初期往往沒有明顯症狀，通常當病人感到身體不適而進一步檢查後，大多數已是第3、4期，癌細胞擴散至腹腔。

前述個案婦人確診前，覺得呼吸喘到醫院檢查，沒想到卵巢癌已擴散至肋膜腔造成嚴重積水，讓肺部沒辦法完全擴張。吳貞璇表示，該名婦人得知病況時一度非常憂鬱想放棄，最後鼓起勇氣決定接受治療，先是開刀去除大部分腫瘤後，使用化學治療合併抗血管新生標靶藥物，並於化療結束後持續使用抗血管新生標靶藥物，目前確診已2年，沒有復發跡象。

●手術完緊接組合治療 阻止血管新生、「餓死」癌細胞

吳貞璇強調，末期卵巢癌發現時，腹腔內許多器官都會被癌細胞侵犯，例如子宮、骨盆腔淋巴結、腹膜、腸繫膜等，就算能藉由手術完整切除肉眼可見之腫瘤，但微觀下的癌細胞仍很難完全去除，後續仍建議接受化療，希望能把殘留癌細胞殺死。

但即便如此，這樣擴散至腹膜的卵巢癌，復發機率仍有7成；目前已有抗血管新生標靶藥物來阻止癌細胞形成新生血管，與化療併用能降低4成復發風險。

腫瘤就如同一般器官，需要血液提供氧氣與營養才能存活並生長，因此會分泌血管新生因子促使血管生成，而抗血管新生標靶藥物能夠阻止腫瘤血管新生，不讓腫瘤長出新血管，當癌細胞無法獲得足夠氧氣與營養時，就像把癌細胞餓死，達到抑制腫瘤繼續生長之效果，也就減少了復發機會。

美國癌症治療指引2021年最新版已強烈建議，晚期卵巢癌病患手術治療後，應積極藥物治療，先使用化療合併抗血管新生標靶藥物治療，後續可再採取「停用化療，不停標靶」策略，繼續使用標靶藥物，以鞏固治療效果，幫助延命，可維持疾病無惡化時間超過1年半，並保有較佳的生活品質。

●抗血管新生藥物抗藥性風險低 疫情期間也不能延遲就醫

吳貞璇補充，大多數癌症標靶藥物，經常是針對癌細胞具有的特異基因變異所研發而成，而抗血管新生標靶藥物不是針對癌細胞直接造成毒殺作用，而是作用在腫瘤細胞的微環境中去阻止腫瘤新生血管的生成，因此不易有抗藥性發生。

目前使用時機和適應症為晚期卵巢癌、腹膜癌和輸卵管癌在接受手術治療後，或治療後追蹤時發現腫瘤復發時，建議合併化療使用。

吳貞璇特別提醒，新冠疫情期間，許多人都有減少到醫院的念頭，擔心接觸到病毒，而一般非緊急的手術治療，經醫師評估後，也許可以稍微等一等，但是惡性腫瘤的治療卻是等不得。

醫師強調，一旦延緩治療，腫瘤就有可能出現轉移，讓後續的治療更加棘手，處置難度提高，存活率也會隨之降低。因此呼籲民眾，如果經醫師懷疑或確診卵巢癌或其他惡性腫瘤，一定不能延遲治療，應及早就醫。