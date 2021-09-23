鴻海員工唾液篩檢驗出確診 新北市府這麼看 15:362021/09/23 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城區鴻海公司傳出1名研發工程師確診，新北市衛生局長陳潤秋表示，該名員工今早已經再度採檢，檢體送往中央的昆陽實驗室檢驗，實驗室目前宣布僅有單向基因，還沒辦法判為陽性。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區鴻海公司傳出1名研發工程師確診，不過該名工程師是進行唾液篩檢驗出，食藥署尚未通過該產品進行檢驗，外界質疑，新北市府是否認可該個案。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，這個唾液快篩需要食藥署認定，市府疫調在PCR快速篩檢陽性就展開，該名員工今早已經再度採檢，檢體送往中央的昆陽實驗室檢驗，實驗室目前宣布僅有單向基因，還沒辦法判為陽性，需要再進一步檢驗，將會督促醫院協助辦理。 鴻騰精密土城廠工程師傳確診 侯友宜：PCR陰性 已送中央實驗室再判 鴻海用唾液驗出員工染疫 暫不列確診原因曝光 #新冠肺炎 #台灣 #實驗室 #唾液篩檢 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隱形殺手「法布瑞氏症」 未正確診斷恐折壽20年 12:552021/09/23 健康 新北明起開放露營場 業者須遵守5指引 15:562021/09/23 生活 《盤中解析》強彈200點 量還沒跟上 10:362021/09/23 財經 中醫大推一站式乳癌篩檢診斷 最快一周得知結果 14:482021/09/22 健康 陸新增本土確診16例 福建累計418例 疾控局：形勢嚴峻 11:112021/09/22 兩岸 鴻海子公司鴻騰土城廠區工程師確診 6名接觸者隔離 19:502021/09/22 財經 到明年6月將累計3萬確診 莊人祥曝推估方式 15:062021/09/23 生活 板橋某社區383名住戶解隔離 侯友宜：後續將安排施打疫苗 11:382021/09/23 生活 全國新增1本土個案 居隔期間確診！另增1死 13:502021/09/22 生活 精準防疫 大陸漸進調整防控措施 04:102021/09/23 產業財經 卵巢癌確診多晚期 手術組合治療抑制血管新生 「餓死」癌細胞 05:232021/09/23 健康 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 深山發現160年前地下洞窟 居民穿過暗道驚見世外桃源 - 生活 基隆二信高中驚爆學生打完BNT 手腳發麻、無法站立急送醫 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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