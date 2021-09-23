新北市土城區鴻海公司傳出1名研發工程師確診，不過該名工程師是進行唾液篩檢驗出，食藥署尚未通過該產品進行檢驗，外界質疑，新北市府是否認可該個案。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，這個唾液快篩需要食藥署認定，市府疫調在PCR快速篩檢陽性就展開，該名員工今早已經再度採檢，檢體送往中央的昆陽實驗室檢驗，實驗室目前宣布僅有單向基因，還沒辦法判為陽性，需要再進一步檢驗，將會督促醫院協助辦理。