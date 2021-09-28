越南衛生部今天通報，全國新增4589例COVID-19確診病例，創下兩個多月新低。不過胡志明市爆出約有15萬例快篩結果為陽性仍待進一步清查、登載的病例。

綜合越南媒體報導，越南今天通報新增4589例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，為7月20日以來新低紀錄，其中6例為境外移入病例。

越南與許多國家一樣，只會將PCR檢測結果為陽性的患者列為確診病例並給予編號。

就在單日新增確診病例數大幅趨緩之際，重災區胡志明市透過快篩自8月20日至今共發現約15萬例結果呈陽性但尚未登載的病例。胡志明市目前正在檢視這些病例，避免與全國COVID-19病例資料庫中的確診病例重複。

此外，過去24小時內，胡志明市也透過快篩發現3417名確診者，目前這些病例同樣尚未列入越南的全國COVID-19病例資料庫中。（編輯：韋樞）1100928