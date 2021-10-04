大陸今（4日）公布前一日新增27力新冠肺炎確診病例，除黑龍江新增1例本土病例外，其餘26宗均為境外輸入，此外，新疆伊犁州新增2例本土無症狀感染病例，患者於常規核酸檢測中驗出，大陸國家衛健委今派出工作組赴當地指導疫情處置工作。

據新疆自治區衛健委公布，截至今凌晨零時，當地並無確診病例，但有2名無症狀感染者，均在伊犁州霍爾果斯市。目前，病例相關密切接觸者192人已全部隔離並接受醫學觀察。據伊犁州昨（3日）晚消息，當地公路、鐵路和航班均已暫停，目前身在當地的遊客暫時無法離開，相關部門正為遊客安排住處和食物。從大陸網上影片顯示，當地公路已出現車龍，車站亦擠滿被迫滯留的市民。

據陸媒報導，有伊犁市民表示，自己的哥哥原定昨日出門接新娘，但車上到高速公路時收到消息指，因疫情新娘不能出來，哥哥只好回家舉辦其他的婚禮儀式，等疫情好轉後再把新娘迎接過來。

大陸前一日新增境外輸入確診病例分布為雲南7例，廣東4例，上海、山東各3例，黑龍江、湖南各2例，北京、河北、內蒙古、浙江和廣西各1例；同日新增13例境外輸入無症狀感染個案。