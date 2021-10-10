菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女薩拉（Sara Duterte）一直被支持者拱出來選總統，不過8日登記截止日前她並未領表，令支持者心碎，昨（9）日更傳出她確診新冠肺炎的消息，目前症狀輕微。

菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）表明，將爭取三度連任納卯市市長。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）報導，薩拉辦公室昨日證實，薩拉確診新冠肺炎，目前症狀輕微，正在進行隔離。

薩拉辦公室指出，薩拉隔離期間也在照顧家中需要醫療照顧的家人，同時建議過去14天曾和薩拉接觸過的人自我監測，並且進行PCR檢測。

薩拉辦公室並未說明過去14天內薩拉是否和老爸杜特蒂接觸過。

菲律賓即將於2022年舉行總統大選，現任總統杜特蒂因任期屆滿將下台，他先前宣布將退出政壇，令外界期待長女、現任菲南大城納卯市（Davao）市長薩拉參選，儘管人氣高，不過8日候選人登記參選截止前，薩拉並未領表。

菲律賓最大電視網ABS-CBN報導，9日薩拉也發布聲明，感謝民眾對她的支持，她表示雖然並未登記參選，但是呼籲支持者「永遠不要失去希望」，「要有耐心。」

薩拉已在先前登記參選納卯市市長，爭取三度連任，她在8日下午發布聲明，表明這是她第三度、也是最後一次以市長身份向納卯市民展現自己。她未領表參選總統大選的決定令支持者「心碎」。

不過根據菲律賓的選舉規定，一直到11月15日以前，目前已經登記參選的候選人仍舊可以退出，並且推出替補人選，因此薩拉究竟會不會參選，到11月中前仍有變數。