國籍航空機師案16377日前確診，經基因定序確定感染印度變異株（Delta）。中央流行疫情中心經比對過去的屏東、機師、幼兒園群聚，以及機場清潔人員的病毒序列，發現這名機師與這4案都不相同，可排除與先前的本土疫情有關。由於機師曾執飛新加坡，加上S蛋白基因序列比對發現與菲律賓、新加坡移入個案相同，會朝向東南亞病毒株來調查。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周檢出11例個案感染Delta，來自美國、新加坡、哈薩克、馬來西亞等國，11人都曾接種疫苗，其中9人完整接種，為突破性感染，其中也包含日前確診的機師案16377。

由於機師曾至安克拉治、新加坡執飛，來源國待釐清，不過羅一鈞表示，機師的初步S蛋白基因序列比對，發現有3境外移入個案序列相同，其中2人自菲律賓入境，1人自新加坡入境，後續還會進行全基因序列比較。

羅一鈞表示，目前這4人（機師及3名境外移入個案）沒有流行病學上的交集，入境時間都不相同，甚至菲律賓入境的2人是從高雄港入境，和北部無關，另入住的防疫旅館也不同，或是沒有住在旅館。

由於基因序列相近，羅一鈞表示，我們會朝向東南亞病毒株來調查。大家可能猜測此案和新加坡有關，會請民航局和航空公司了解，由於執飛新加坡是當日往返，機師沒有下飛機，但是當地人員有上機交接文件，詳細的狀況還在調查中。

針對機師案，副指揮官陳宗彥表示，接觸者應採31人，目前已採檢29人，陰性者8人，檢驗中有1人，另有2人待採，其中1人還在國外，另1人還在監測期，期滿時會採檢。擴大匡列的176人則有113人陰性，63人檢驗中。羅一鈞表示，目前的狀況顯示疫情沒有進一步擴大。

羅一鈞表示，截至目前，國內共累計168例Delta，其中43例本土、125例境外移入（包含今日公布的11例）。7月2日至今累計的458例境外移入個案中，有118例為突破性感染，比例為25％，比9月的21％稍微上升。由於Delta感染力很強，三不五時就會遇到突破性感染狀況，提醒出國的民眾戴好口罩、勤洗手。由於完整接種疫苗還是會降低重症、死亡風險，仍鼓勵民眾接種。