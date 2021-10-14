捷克參議院外交、國防和安全委員會當地時間13日通過決議，確認捷克與台灣關係的良好發展，並歡迎我外交部長吳釗燮月底訪問布拉格參加關於台灣的會議。外交部歐洲司司長陳立國今天表示，吳部長確實收到相關邀請，並已經指示駐捷克代表處就近協調聯繫，詳情將在主辦單位進一步研商確認之後，適時跟國人說明。

陳立國說，捷克剛結束眾議院選舉，完成民主進程，外交部表達祝賀。台捷是民主夥伴，共享民主、自由、人權的普世價值，我們將在雙邊既有友好基礎上持續交流，下周三啟動的中東歐三國經貿考察團就是我們以具體行動加強交流的例證。

陳立國指出，捷克政府包括參議院在內有許多支持台灣的友人，參議院外委會的決議案推崇兩國近期在經貿投資、科技及文化等領域的合作進展，同時感謝台灣在捷克風災與疫情期間提供的協助，展現台捷團結一心的情誼，也肯定捷克行政部門提供疫苗給台灣的決定。

陳立國進一步指出，決議案也歡迎我國國發會龔明鑫主委以及科技部吳政忠部長率領的經貿投資考察團訪問捷克，並呼籲捷克行政部門掌握良機，與台灣在旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等產業進行合作，發展高附加價值產業，推動產業轉型以及升級，強化供應鏈的合作，並協助台灣與歐盟推動洽談多年的雙邊投資協議。