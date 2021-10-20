國發會主委龔明鑫今（20）晚率團，搭乘專機赴中東歐三國（斯洛伐克、捷克及立陶宛），進行為期9天的經貿訪問，藉由考察交流及洽談，以結合台灣與三國的經貿產業優勢，攜手探索後疫情時代的龐大商機。

國發會表示，「中東歐三國經貿投資考察團」是由國發會、外交部、經濟部、科技部共同規劃，訪問團成員有66人，除政府官員，還有新創研究機構、公協會及產業代表，包括資通訊、精密機械、智慧城市、金融與新創科技、雷射產業、生物科技、智慧醫療、綠色能源、觀光產業等。

今（20）晚啟程訪歐，將依序在斯洛伐克、捷克及立陶宛進行9天的訪問，預計於10月30日返國，國發會指出，由於我商在斯洛伐克、捷克長久經營，已有頗佳的基礎，可為我前進歐洲市場的重要據點，而立陶宛與我國即將相互設處，彼此互補的產業優勢具有極大合作空間。

國發會表示，訪問考察團將於10月21～23日在斯洛伐克，10月23～26日在捷克，10月26～29日在立陶宛，訪問期間將與當地相關部門及產業代表、廠商就經貿投資商機、供應鏈合作等進行交流，以期開拓中東歐龐大商機的新藍海，持續強化我國廠商的全球經貿佈局。

國發會強調：「這次訪團目的，也在促進雙邊對話與合作，共同打造強韌多元的產業供應鏈，相信更深化的經貿及產業合作將讓理念相近國家，在後疫情時代一起站穩腳步，並在民主、自由、人權及法治等共享價值下，讓彼此經貿夥伴關係更為強健，並為人民創造更多福祉與繁榮。」