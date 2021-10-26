外交部長吳釗燮24日深夜啟程出訪捷克與斯洛伐克，將在斯洛伐克「全球安全智庫」發表演說，並轉往捷克接受參議長頒發的獎章。對此，大陸外交部發言人趙立堅稱，吳釗燮是典型的台獨分裂分子，他的真實目的是鼓吹台獨分裂主張，製造「一中一台」假象，離間破壞中國同建交國關系。

趙立堅今天主持大陸外交部例行記者會，對於吳釗燮近日先後訪問斯洛伐克和捷克，他表示，「中方對有關國家縱容台獨分裂分子表示堅決反對，要求有關國家恪守一個中國原則，不為台獨分裂活動提供平台」。

他又稱，「也正告台灣當局，企圖挾洋自重、搞台獨，注定是死路一條。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀」。

吳釗燮應斯洛伐克「全球安全智庫」邀請，預計26日在首次舉辦的台灣論壇發表專題演講，探討主題為「疫情之後：韌性與全球經濟合作」。

吳釗燮結束斯洛伐克行程後，將轉往捷克首都布拉格訪問，接受參議長韋德齊首度頒發參議院「國際貴賓獎項」銀質獎章。此行也將會晤布拉格市長賀吉普。