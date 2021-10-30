外交部長吳釗燮訪問歐洲，來到比利時首都布魯塞爾與歐洲議會及比利時國會的友我議員會面，當面感謝歐洲議會及比國國會迭創紀錄，展現對台灣的高度支持，包括10月20日通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告案，呼籲全面提升台歐盟雙邊政治關係與各項合作。

吳釗燮致詞時表示，歐洲議會於上周以壓倒性票數通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，建議歐盟強化與台灣的政治關係，並支持台灣的國際參與，不僅是歷來第一份關注台歐盟全方位關係的歐洲議會報告案，更是歐洲議會本會期以第二高票通過的決議案，對台歐盟關係未來發展深具指標性意義，謹代表台灣人民與政府對此表達最誠摯謝忱。

吳釗燮指出，歐洲議會自2020年7月以來已經通過包括「歐盟貿易政策檢討」、「共同外交安全政策」、「連結性及歐亞關係」等12部包含多項友台條文的重要文件，明確傳達歐洲議會對於台海安全情勢的關切，以及對台灣國際參與、台歐盟洽簽雙邊投資協議（BIA），以及深化台歐盟雙邊關係的支持。

除了歐洲議會外，比利時聯邦參議院也在本年3月通過「加強台灣國際社會地位」決議案，並以壓倒性票數通過友台決議，支持台灣國際參與及以外交手段舒緩亞太地區緊張情勢；比國聯邦眾議院則於上年通過「台灣的國際地位」決議，都是台歐雙邊關係的重要里程碑。

此外，吳釗燮昨天也應「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China IPAC）邀請，以視訊方式參與該聯盟首次實體年會。他在致詞時指出，獨裁政體對民主、自由、人權及基於規則的國際秩序所帶來的挑戰。

他說，面對此一挑戰，台灣並不孤單，其他民主國家如立陶宛、捷克也都遭受中國霸凌。在新冠肺炎持續蔓延的此刻，中國一再挑起與民主國家的衝突，轉移國際對疫情起源等議題的關注，甚至一再宣傳獨裁體制優於民主的謬論，透過疫苗、虛假訊息及大外宣等手段，在全球各地擴張令人憂心的影響力，香港的例子更提醒我們不可將民主視為理所當然。

吳釗燮強調，面對此一挑戰，全球民主陣營必須團結一致，就像立陶宛外長藍柏吉斯所言：「熱愛自由的國家應該相互照應。」台灣感謝美、日、斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭等國適時捐助疫苗，台灣定將秉持這樣的團結精神，堅定支持歐洲及其他各地的民主友人。