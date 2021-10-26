南韓前總統盧泰愚26日因病去世。

88歲的南韓前總統盧泰愚26日因病去世，他是在1988—1993年間擔任第13任總統，曾為陸軍將領。近年傳出他身體不好，罹患前列腺癌，必須以輪椅代步。

據韓聯社26日報導，盧泰愚長年痼疾纏身，近日因病情惡化，住進首爾大學附屬醫院接受治療，但醫治無效身亡。

南韓前總統盧泰愚今年4月曾傳出身體不適。

而據路透26日報導，盧泰愚2002年健康狀況就不佳，當時接受了前列腺癌手術，近年不斷在醫院進進出出。而他在南韓從專制過渡到民主選舉的過程中，扮演了充滿爭議的角色。

南韓前總統盧泰愚26日去世，享壽88歲。（資料照／TPG、達志影像）

盧泰愚雖然在任內通過「北方外交」政策與前蘇聯，中國和東歐等社會主義國家進行外交關係正常化，但卻在國內政壇因主導軍事政變，使民主進程倒退，並因受賄被判處有期徒刑等，留下不少政治污點。他1995年曾淚流滿面，在電視上公開為在任時暗中受賄6.54億美元（近182億台幣）致歉道，「如今我為身為前總統感到無比羞愧」。

南韓前總統盧泰愚26日因病去世，享壽88歲。圖為1996年8月他與前總統全斗煥（右）出庭的畫面。（資料照／美聯社、韓聯社）

盧泰愚1932年12月4日出生於慶尚北道達城郡，1995年從陸軍士官學校畢業。