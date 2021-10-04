為協助台商部署東協及印度市場、掌握投資新機會，經濟部投資業務處將於今年10月19日辦理 「2021臺灣-東協、印度投資策略線上博覽會」，透過線上資訊整合互動博覽會方式呈現，希望可以跨越地域時空的隔閡，讓更多台商朋友共同參與。

本次線上博覽會將邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及工研院產業科技國際策略發展所副所長張超群，分別針對全球戰疫後經濟情勢與東協印度供應鏈的機會與挑戰進行專題演講。

此外，針對台商重點投資的越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、印度等6國，由駐台單位及投資招商機構共同合作提供第一手投資商機及產業資訊；另外為提供客製化投資諮詢服務，亦於10月19、20日兩日安排一對一投資洽談，提供業者與各國經貿投資官員及臺灣投資窗口直接溝通交流平臺。

經濟部投資業務處表示，COVID-19疫情對全球經濟與經貿往來影響甚鉅，但不減台商對新南向投資布局熱度。透過這次線上博覽會的方式，將可提供台灣廠商更多元豐富的資訊及互動交流平台。歡迎社會各界及海內外台商企業先進報名參加。