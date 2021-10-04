雲林縣政府4日公布縣內新增1境外確診個案，案16219為印尼籍39歲男子，入境目的為就學，上個月30日持搭機前3日內PCR檢驗陰性報告入境，入境時無症狀，於機場搭乘防疫巴士至外縣市集中檢疫場所居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，本月2日由衛生單位安排入境採檢，3日採檢結果PCR陽性，目前在外縣市醫院治療中。

雲林縣政府表示，案16219本月2至15日在外縣市防疫旅館進行居家檢疫，2日入境第1天採樣，3日通知PCR結果陽性，CT值34，由外縣市醫院通報嚴重特殊傳染性肺炎，同行學生4人居家隔離，沒有雲林縣接觸者，也沒有雲林足跡。

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