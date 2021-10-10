北市1歲女童確診 5接觸者PCR結果出爐 18:052021/10/10 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為施打疫苗示意圖。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市9日公布之1歲女童（案16396）染疫，北市衛生局10日表示，4位同住家人及1位非同住親友PCR採檢結果皆為陰性，推測本案確診者為舊案，傳染風險低。 衛生局指出，女童4位同住家人及1位非同住親友PCR採檢結果皆為陰性，其中3位同住者及案16396抗體檢驗結果為陽性，推測本案確診者為舊案，傳染風險低。 此外，衛生局指出，10月10日北市 COVID-19確診1例境外移入，為自馬來西亞入境，檢疫期滿前採檢陽性確診。 不只羅一鈞 國歌領唱人超勇背景曝光 醫護被砍、警遭拖板車撞重傷 北市1歲童確診 本土＋0中斷 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #北市 #1歲女童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 喜迎國慶寶寶！男寶這時間「落地」成名符其實的雙十寶寶 15:552021/10/10 生活 人物剪影－普丁 挑戰任期最長的俄羅斯總統 04:102021/10/10 專題周報 雙十時刻產下國慶寶寶 爸媽感動：意外驚喜 15:302021/10/10 生活 國慶升旗市府前聚集600人 黃偉哲：3年後慶祝台南建城400周年 09:162021/10/10 政治 捷克國會大選 中間偏右反對聯盟險勝總理巴比斯 07:362021/10/10 國際 男性HPV罹癌率增 癌症基金會：接種疫苗不應分性別 13:542021/10/10 生活 少年酒後失控搗毀超商收銀機 遭帶回警局裁罰 13:242021/10/10 社會 學生累計787人染疫 境外移入大專生確診人數50天增加52人 12:472021/10/10 生活 柯P擬打BNT前做心電圖 陳時中：沒國家這樣做 04:102021/10/10 焦點要聞 影》蔡英文國慶演說 慰問800多位確診死亡民眾：他們是家人 07:112021/10/10 政治 居民熱中線上購物 印尼電商市場潛力大 04:102021/10/10 企業經營 生活熱門新聞 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 北市1歲女童確診 5接觸者PCR結果出爐 - 生活 鱷魚爽做日光浴 下秒突遭頂尖掠食者偷襲 全場嚇傻 - 生活 男領五倍券拆開喜喊是「七倍券」 網驚：數位綁定虧大了 - 生活 懶惰尪不清魚缸 人妻暴怒「自己來」 名貴紅龍魚慘變晚餐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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