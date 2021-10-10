台北市9日公布之1歲女童（案16396）染疫，北市衛生局10日表示，4位同住家人及1位非同住親友PCR採檢結果皆為陰性，推測本案確診者為舊案，傳染風險低。

衛生局指出，女童4位同住家人及1位非同住親友PCR採檢結果皆為陰性，其中3位同住者及案16396抗體檢驗結果為陽性，推測本案確診者為舊案，傳染風險低。

此外，衛生局指出，10月10日北市 COVID-19確診1例境外移入，為自馬來西亞入境，檢疫期滿前採檢陽性確診。

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北市1歲童確診 本土＋0中斷
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