中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土及10例境外移入。副指揮官陳宗彥表示，本土個案為一名印尼籍女性，為出境而自費採檢確診，Ct值37.3，經疫調發現和新北5月下旬某職場群聚案有關。另確診個案中無新增死亡。

今日新增1例本土個案(案16446)，為印尼籍30多歲女性產業移工，今年10月15日因離境需求自費採檢，並於今日確診，衛生單位已匡列3名接觸者進行居家隔離，為2名友人及一名醫護人員，將持續進行社區調查與防治，以釐清感染源。

陳宗彥表示，經疫調發現，該本土個案和新北5月下旬某職場群聚案有關。醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對此案，新北有提出定序請求，不過個案Ct值37.3，二採陰性，病毒量很低，有無可能做出還未定，若有結果就會說明。

羅一鈞表示，個案的血清抗體為陽性，IgM、IgG還在等醫院送檢體至昆陽實驗室檢驗。目前認為，可能是5月的個案導致她被感染，不過5月25日個案在職場做過檢驗，為陰性，後續進入自主健康管理，沒有再檢驗，可能當時仍在潛伏期二沒有偵測到。

至於新增的10例境外移入個案，為6男性、4女，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(3例，案16436、案16443、案16444)、日本(案16437)、印尼(2例，案16438、案16440)、馬來西亞(案16439)、菲律賓(案16441)、英國(案16442)及柬埔寨(案16445)入境，入境日介於10月1日至10月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

截至目前，國內累計16336例確診，分別為1698例境外移入，14584例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例死亡、12例為境外移入。