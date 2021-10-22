富邦金董事長蔡明興被證實確診新冠肺炎，依中央流行疫情指揮中心日前公布的資料，案16448是最符合蔡明興相關條件的個案。指揮中心今表示，過去一周境外移入病例的基因定序，全染上Delta變異株，包括案16448。媒體比對後，詢問指揮官陳時中「案16448是不是蔡明興」，陳時中回覆，基本上不會公布個資，「但你說的這些，基本上是對的。」

（中央流行疫情指揮中心提供）

根據指揮中心資料，案16448於10月16日入境，在機場採檢確診，當時已有發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，CT值13.5，為急性感染期；個案分別於5月、7月接種過AZ疫苗，屬突破性感染。

媒體認為60多歲、自美國入境的男性確診個案，就是蔡明興，比對後詢問陳時中，得到沒有否認的答覆。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案16448目前隔離治療中，病況穩定。

富邦金發表公開聲明強調，蔡明興正於專責病房隔離中、健康狀況良好，公司與董事長感謝各界關心，公司營運及各項業務不受影響。