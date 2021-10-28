住在華航諾富特飯店檢疫的機師，在窗外掛上黃飄帶，還有機師特別用白紙條拼成「RIP」字樣，上面還寫著「CDC KILLS PILOTS」。（陳麒全攝）

國籍航空61歲委內瑞拉籍機師23日在桃園市住處猝死，桃園市機師職業工會今（28）日在國籍航空3處檢疫旅館發起「黃飄帶行動」，並表達居檢期間不派飛、每月3天喘息日的訴求。

記者直擊住在華航諾富特飯店檢疫的機師，在窗外掛上黃飄帶，還有機師特別用白紙條拼成「RIP」字樣，上面還寫著「CDC KILLS PILOTS」（指揮中心殺了機師）。

國籍航空61歲委內瑞拉籍機師23日在桃園市住處猝死，桃園市機師職業工會28日在國籍航空3處檢疫旅館發起「黃飄帶行動」。（陳麒全攝）

工會理事長李信燕今日表示，猝死的委內瑞拉籍機師在華航服務21年，機組員得知噩耗都感到悲痛，發起「黃飄帶行動」除了悼念該機師，也要政府正視機組員不堪長期派飛的問題，給予機組員正常的生活環境。

工會也指出，昨（27）日深夜又傳出國航一名外籍機師確診，過去14天處於執勤與居檢的狀態，並無任何違反防疫規定的可能性，卻因為航空公司在此名機師居檢期未滿前即再度派飛，導致有受到交叉感染風險

工會早在9月3日起就不斷公開呼籲訴求，基於防疫需要與避免執勤期間再度交叉感染，機組員於居檢未滿前，不應該允許航空公司再度派飛執勤，此一訴求提出至今已兩個月卻未見任何調整，此次確診案例也印證「居檢不派飛」的必要性。