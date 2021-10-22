從今(22)日起至27日，第12輪新冠肺炎疫苗接種展開；除此之外，公費流感疫苗也持續施打，被外界稱為史上最大規模並且針劑種類最多的施打作業。以新冠疫苗來說，本輪除BNT為首劑施打之外，AZ及莫德納均為第二劑，尤其莫德納二劑號稱副作用遠大於第一劑，讓許多人既期待又怕受傷害。

●施打疫苗前後「順時鐘」防護

中央流行疫情指揮中心提醒，施打前幾天就要維持正常作息，不熬夜，少吃容易引致發炎的油炸物、高糖食品及精緻澱粉、易過敏的食材，盡量採取地中海飲食，並且補充水分，但不需刻意大量喝水。

若是施打疫苗二劑，施打當天除了健保卡外，也要記得攜帶小黃卡以備登錄。

秋冬打疫苗前後「順時鐘」注意事項。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

施打當天也要注意天氣變化，適時增減衣物，以寬鬆短袖加上易穿脫的外套為宜。施打前不要空腹，血糖過低也會導致暈針昏厥。施打後要在現場停留20-30分鐘，避免急性過敏反應發作。

施打後48小時內，可能會發燒、肌肉痠痛、頭痛、注射部位紅腫痛等，都屬正常副作用，一兩天後會逐漸緩減。指揮中心建議，副作用引發不適時，可適度服用止痛藥或在紅腫處冰敷但不要按摩。要注意的是，如果持續嚴重頭痛、胸悶、胸痛、暈眩等症狀時，應就醫並告知曾施打疫苗。

●順時防護：保持心情輕鬆、適度曬太陽 暫停劇烈運動 降低疫苗副作用

時序逐漸入秋，早晚溫差大，本就是心血管疾病的好發期。預防醫學醫師洛桑加參建議，雖然運動可以強化體能，但最好不要在太陽升起前就外出。醫師指出，除了避開清晨低溫之外，也是因為運動最好搭配曬太陽，適量維生素D更能增強肌力與免疫力。

另外部分人士可能在施打疫苗後誘發心肌炎，疫情指揮中心也建議，施打前後盡量不要參與競技、競速等高強度劇烈運動或過強的重訓，藉以保護心血管。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除了良好飲食習慣與生活態度之外，馬偕醫院兒童感染科黃瑽寧醫師指出，多項研究證實，施打疫苗後保持正向、輕鬆而愉悅的心情，可以有效提升免疫力。