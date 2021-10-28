1.日月光投控(3711)：下方5日線有撐+整理已近兩周，今交投轉熱，帶量漲逾2%、突破月線。
2.聯電(2303)：昨三大法人合計買超19402張，另Q3財報讓外資驚豔，上調獲利預期，昨夜ADR也上漲1.59%，但晨盤股價回調逾2%，摔下季線。
3.新光鋼(2031)：前三季每股稅前淨利8.21元創高，明年出貨量雙位數年增，晨盤續漲逾2%，領漲鋼鐵股。
4.宇隆(2233)：電動車題材加持，獲外資連4日買超，晨盤股價彈升逾3%。
5.王品(2727)：昨獲外資轉買超，晨盤人氣升溫、股價漲近3%，躍過季線、近逼月線。
6.日成-KY(4807)：昨帶量突破短均糾結，今早追價買盤湧入，盤初最高衝上30關，一度近逼漲停。
7.陽明(2609)：船舶出租助收益，三大法人昨轉買超1755張，早盤漲逾3%。
8.萬海(2615)：強化美東線布局拚營運，早盤彈升近4%、收復短均。
9.國巨(2327)：前3季EPS賺贏去年，盤初聞訊漲逾2%。欣興(3037)：Q3財報亮麗，外資目標價高升，早盤漲4%、改寫前高。
10.台光電(2383)：Q3、前3季大賺及外資昨回補，早盤漲逾5%。
11.友達(2409)：Q3 EPS 2.03元，前3季賺逾半股本，獲外資連3買，早盤一度漲停、彈上季線，成交量放大至24萬張。
12.群創(3481)：電視面板報價拚下季落底，近20日獲自營商天天買超相挺，晨盤差一檔亮燈漲停，成交量放大至逾21萬張。
13.彩晶(6116)：獲外資及自營商連3買，晨盤放量彈升5%，收復月線關卡。
14.晟德(4123)：釋股澳優股權42億入袋，貢獻EPS 8.3元，激勵開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛近2萬張排隊。
15.盛達(3027)：法說11月2日登場，外資連3買提前卡位，晨盤亮燈攻頂，一舉拿下月季、半年線。
16.智原(3035)：Q3猛賺，上修全年營收，連兩日亮燈觸頂，衝上逾10年高價。
17.天鈺(4961)：大面板驅動IC出運，營收衝高可期，今日放量彈漲6%，攻克季線。
18.云辰(2390)：高端入列新冠疫苗團結試驗，大股東今慶賀大漲7%，攻克季線關口。
19.昇達科(3491)：大啖低軌衛星商機，法說會行情催動股價連拉2根漲停，續登逾2年高價。
20.愛普*(6531)：今年獲利挑戰逾兩個股本，昨獲三大法人聯手買超1531張，無懼遭列警示股，早盤仍帶量走揚3%。(編輯整理：李慧蘭)
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