陳姓男子與黃姓鄰居因互告傷害等訴訟，去年到台灣高等法院開庭，陳在法庭內以「操你X」等穢語辱罵黃，他否認犯罪辯稱不是在罵黃；台北地方法院認定他講的意思是「性侵你母親」，貶損人格及社會評價，依公然侮辱罪判罰金7000元，可易服勞役。可上訴。

黃指控去年3月4日下午3時40分許，在高院刑事庭第三法庭開庭時，陳男大聲辱罵不雅字眼，檢方將陳男起訴。

北院認為「操你X」之意亦同「X你娘」，從字面意思來看為「性侵你母親」，但口出此言者，並非真的欲從事此項行為，大多是想藉由侮辱、貶抑對方，代表自己在權威上凌駕於對方之上，且足以令聽聞者在精神上、心理上有感受難堪或不快，減損人之聲譽、人格。

法官表示，陳男在開庭審理程序進行中，對其與黃之糾紛遭提告不滿，而當庭辱罵操你X，是由訴訟程序過程否認犯行，並爭辯告訴人言行情境及話語過程觀之，被告所出言「操你X」，縱然未指名道姓，顯係訴訟過程中不滿告訴人所陳。

北院認定，陳男非單純發洩個人心中情緒，已脫逸於社會通念、訴訟程序中陳述時可資容許之範疇，不僅在直觀或經闡釋之語意上，係對黃的人格為詈罵、侮蔑之言詞，足以貶損其人格及社會評價甚明，依公然侮辱罪判罰金7000元。