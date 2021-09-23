繼去年對鄉民普發1000元的振興消費禮金後，宜蘭縣南澳鄉公所今年將再度發放鄉民振興消費禮金，且不只金額加倍變成2000元，只要在今年12月15日前出生且設籍在南澳鄉的新生兒，同樣可獲得2000元的振興消費禮金，鄉公所預定將在11月1日開始發放，讓大約6000名鄉民受惠。

南澳鄉長李勝雄表示，有鑑於鄉民在9月2日舉行的東岳村民大會中建議，受到疫情衝擊，許多人的生活陷入困境，情況比去年來得更為嚴重，希望鄉公所能再次發給振興消費禮金，協助鄉民度過困境。

鄉公所表示，受到疫情影響，南澳鄉的鄉運、技藝競賽等活動紛紛取消，省下的經費加上鄉庫結餘款共約1200萬元，鄉公所因而著手研議「宜蘭縣南澳鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情 振興經濟消費暨生活扶助禮金發放處理自治條例」，編列1千2百萬元的經費發放給鄉民，並立即獲得鄉代會同意通過。

鄉公所表示，此次的發放對象是9月2日之前設籍在南澳鄉，另外也包括12月15日前出生並設籍南澳鄉的新生兒，鄉公所預計從11月1日起至12月20日，發給每人2000元的振興消費禮金。