嘉縣農會29日在梅山鄉農會舉辦110年度有機肥料產品再利用宣導講習活動，農民參加完活動後開著小貨車到倉庫載有機肥料。（張亦惠攝）

嘉義縣農會自1993年起在民雄鄉西昌村設立堆肥場製作有機質肥料1號至今，近幾年每年都賣出6至7萬包有機肥料，其中的關鍵是因目前許多企業為速成皆使用機器「烘乾」部分菌種連帶被「烘死」。縣農會總幹事黃貞瑜說，因農會要為農民著想，因此堅持將豬糞檢驗後回收，再經過55天的古法釀造後才包裝、出貨。

嘉縣農會29日在梅山鄉農會舉辦110年度有機肥料產品再利用宣導講習活動，農民參加完活動後開著小貨車到倉庫載有機肥料。（張亦惠攝）

嘉縣農會29日在梅山鄉農會舉辦110年度有機肥料產品再利用宣導講習活動，參與的農民可領10包有機肥料，現場座無虛席，縣農會指出，因每年5到10月是農民施肥旺季，過去約在6月左右辦宣導活動，今年因疫情延期。

農會牌有機質肥料1號多是農民在收成後發芽前使用，改善土壤狀態的基礎肥，嘉縣農會長期負責堆肥場的劉姓業務說，所有要做堆肥的禽畜糞都是要經過銅、鋅檢測未超標才能運回，因多數雞屎鋅的檢測超標因此以豬屎為主，加上菇類培植廢棄包為主要原料。

劉姓業務表示，檢驗通過才能清運至堆肥場，以傳統堆肥的製造方法釀造，加上現代設備翻堆機等輔助，去蕪存菁，保留傳統製堆肥產生的益生菌等，加上翻堆機翻堆後溫度約有7、80度左右，肥料內也不會殘留蟲卵等，經過55天的全發酵後製成乾淨的有機質肥料。

黃貞瑜說，這支肥料每年都穩定售出約6、7萬包，每年可利用3000公噸左右的豬糞渣，農會是以幫助農民的心態在做，成分公開透明，也不會誇大效用，這支有機肥就像人吃中藥調養身體，是調理土地的體質，長久才看得出效果。