彰化縣政府「智慧農業推廣中心」揭牌正式啟用，輔導農友透過科技的設備，朝向智慧農業來轉型。（吳敏菁攝）

彰化縣政府「智慧農業推廣中心」揭牌正式啟用，輔導農友透過科技的設備，朝向智慧農業來轉型。（吳敏菁攝）

彰化縣是農業大縣，農業也亟需與時俱進，才會又更高生產效能，彰化縣政府「智慧農業推廣中心」揭牌正式啟用，一改過去靠天吃飯，輔導農友透過科技的設備，知道栽種土壤的酸鹼等數值，監控溫室的溫、濕度等，並達到澆灌等自動化，朝向智慧農業來轉型。

王惠美表示，智慧農業與科技的運用將成為農業必然要走的路，今年5月有旱災，8月有水災，對農業造成更多挑戰，但透過科技可以減少這些問題，同時，為了要解決農村人口老化，農業缺工的問題，縣府也帶領農民運用智慧科技，朝向「省時、省工、省力」的目標，走向智慧農業的轉型之路。

王惠美表示，這次縣府和陽明交通大學、廣達、中華電信簽定推動智慧農業產官學合作備忘錄，感謝廣達與陽明交大提供免費的智慧農業環控設施設備2套，此外，在彰化縣農會也設置「標準示範場域」舉但說明會。

推動智慧農業，縣府每一案場補助比率上限為50％，實際補助金額上限為30萬元，如果設施面積超過0.5公頃或具特殊性之農產業，則以專案辦理補助，每案最高補助金額是100萬元，讓彰化農再升級。

農業處長邱奕志表示，農業智慧化後，透過手機就可知道田間、溫室的溫度、濕度，還可以連結自動化澆灌施肥等設施，「一鍵搞定」，更能掌握氣候等變化，節省人力。

農務科長黃欽松也說明，智慧農業，讓栽植最適合溫度、土壤酸鹼度、導電度等，都有了更科學的紀錄，將陸續架設雲端平台，收集得獎農民栽植的數據，提供農友們參考。