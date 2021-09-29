全聯繼上半年推出KAKAO FRIENDS飲料冰品積分樂活動後，10月1日起至12月16日迎來「國際萌主」Hello Kitty，推出一系列療癒兼具實用的居家料理好物，包含餐具餐墊組、造型盤碟組、圍裙手套組、料理秤、玩偶毛毯組等9款，皆是上班族、年輕族群必收款。
看好Hello Kitty受到廣大女性喜愛，並符合全聯主要消費族群的期待，因此開發9款居家生活小物，消費者持福利卡購買日用品單筆每滿100元，可獲1積分樂，集2或6積分可加價119元起換購。首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，將碟子設計成蝴蝶結造型，可當成小菜碟或與盤子結合變成一道趣味餐點，可愛又實用。
全聯表示，為吸引年輕消費族群目光，每年都會推出2檔積分樂活動，以「實用性」、「趣味性」、「療癒性」為換購商品開發主軸，包含針對夏天炎熱季節的飲料冰品積分樂，以及下半年以實用性為主打的日用品積分樂，強化消費者來全聯消費的連結，不只成功帶進年輕客群增加，同時也能帶動全店整體業績成長。
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