全聯繼上半年推出KAKAO FRIENDS飲料冰品積分樂活動後，10月1日起至12月16日迎來「國際萌主」Hello Kitty，推出一系列療癒兼具實用的居家料理好物，包含餐具餐墊組、造型盤碟組、圍裙手套組、料理秤、玩偶毛毯組等9款，皆是上班族、年輕族群必收款。

全聯10月1日起推出療癒兼具實用的居家料理好物，開發Hello Kitty一系列共9款居家生活小物。（全聯提供）

看好Hello Kitty受到廣大女性喜愛，並符合全聯主要消費族群的期待，因此開發9款居家生活小物，消費者持福利卡購買日用品單筆每滿100元，可獲1積分樂，集2或6積分可加價119元起換購。首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，將碟子設計成蝴蝶結造型，可當成小菜碟或與盤子結合變成一道趣味餐點，可愛又實用。

Hello Kitty圍裙手套三件組（紅/藍），穿上Hello Kitty大圖防污圍裙、戴上隔熱的手套、再搭配可愛的裁型隔熱墊，讓上班族或年輕族群偶爾下廚也有儀式感。市價990元，任一款6積分＋249元或2積分＋299元。（全聯提供）

全聯表示，為吸引年輕消費族群目光，每年都會推出2檔積分樂活動，以「實用性」、「趣味性」、「療癒性」為換購商品開發主軸，包含針對夏天炎熱季節的飲料冰品積分樂，以及下半年以實用性為主打的日用品積分樂，強化消費者來全聯消費的連結，不只成功帶進年輕客群增加，同時也能帶動全店整體業績成長。

Hello Kitty餐具餐墊三件組，美觀餐具附布套，可當餐墊與收納袋使用，外出用餐方便攜帶，還能兼顧愛護地球做環保，共3款，隨機出貨，不可挑款，市價490元，6積分＋119元或2積分＋149元。（全聯提供）

Hello Kitty玩偶毛毯組/暖手枕毛毯組，夏天辦公室冷氣房裡最需要的小毛毯、冬天耍廢時最想要抱枕陪伴，暖手枕兩側開洞，不只可愛更還有暖手功能、玩偶毛毯除了擺飾，10月15日開放換購，市價1280元，任一款6積分＋329元或2積分＋399元。（全聯提供）

Hello Kitty料理秤-紅/藍，秤面使用超可愛Hello Kitty大圖設計，具3種單位轉換，不管是幫嬰幼兒準備食材、烘焙、或是週末來杯優雅咖啡，市價890元，任一款6積分＋179元或2積分＋249元。（全聯提供）