光寶宣布九月營收為146.13億元，月增8％，創今年月營收新高，不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業，與去年同期持平，第三季營收為418.63億元，季增3％、年增2％，符合預期，累計前九月營收為1202.57億元，年增10％。

光寶表示，光電部門九月份營收佔整體19％，受惠於LED光耦合器與感測模組在5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化UV LED等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，出貨較去年同期持續成長。

雲端及物聯網部門月營收占整體29％，續創今年新高，高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨成長，伺服器機殼出貨量穩定增加，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增率超過一成。

資訊及消費性電子部門營收占比達52％，成長動能來自於筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，以及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增近一成。