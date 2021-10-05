電池模組廠新普（6121）公布9月營收，在傳統旺季之下，上季營收寫下歷史次高紀錄，9月營收則達83.52億元，月增1.5％、年減3.14％；而子公司AES-KY（6781）9月營收則首度交出二位數成績單，與第三季營收同步創高，營收表現亮麗。

今年上半年新普、AES-KY每股盈餘分別達15.85元、16元，AES-KY下半年獲利仍看漲，新普則觀察第四季長短料的情況，由於上半年獲利差距極小，今年電池模組的每股獲利王將出現母子公司爭霸的戲碼。

儘管新普大陸廠不受限電影響，但因長短料的情況嚴峻，9月營收轉為年減，終結連續六個月年、月雙增的營收趨勢，在歐美疫情趨緩，對筆電需求轉弱，僅剩商用筆電撐場，與美系品牌客戶啟動拉貨潮、BBU備援電池等動能兩相抵消之下，法人預期，新普第四季營收仍可望挑戰個位數成長。

累計新普今年營收達713.27億元，較去年大幅成長25.43％，第三季營收為247.87億元，季增2.8％、年增9％，順利寫下單季次高紀錄。

而新普轉投資公司AES-KY（6781）9月營收繳出亮麗成績單，目前AES-KY仍以二輪電動車電池為營收大宗，在歐美解封並陸續邁向復甦之路，個人交通工具需求仍殷切，AES-KY上月營收達10.51億元，寫下單月營收新高紀錄，月增10.98％，首度觸及二位數營收數字。

累計AES-KY第三季營收達29.18億元，也創下掛牌以來新高紀錄，季增6.5％，以今年AES-KY上半年獲利16元來看，已經超車母公司新普15.85元，全年度獲利不容小覷。