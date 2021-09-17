台中市民進黨市議員鄭功進與東區後車頭發展協會理事長鄭紹頡，17日準備200份的安心蔬食健康餐盒，送至東南區快打站，希望透過五色蔬果的巧妙搭配，能為所有防疫打拚的基層人員，在中秋連假前夕，享用美味餐盒，促進體內環保忙碌也要「呷健康」。

後車頭發展協會理事長鄭紹頡說，防疫期間，有感於防疫第一線的醫護人員及基層公所同仁，不論是快篩檢測，抑或是疫苗施打，尤其大規模快打站開設，服務人員忙起來連花時間吃一頓飯，都成為奢求，更難顧及營養均衡的定量蔬果攝取。

鄭功進表示，快打站開設時期，工作人員每天8點開打服務，7點半就開始出現排隊人潮，很多工作人員，根本連早餐都來不急吃，午餐也常常因為天氣太熱，就算區公所都有準備便當，常吃不下，很容易營養失衡，送蔬食餐盒呷健康。

鄭紹頡說，「分享希望、分享愛」，發起「便當甲健康、防疫尚介勇」愛心送暖活動，希望能透過百分健康蔬食餐盒，給辛苦的一線基層同仁，雖然不見得是大魚大肉，至少能先做好體內環保，共同為抗疫新生活，打造「加零」好台中。