警察工作忙碌，派出所勤務更是24小時輪番運作，員警作息時常日夜顛倒，飲食也難以規律，忙碌起來可能一整天下來只吃了一餐，長期下來身體健康自然受到影響，就算是工廠機器，也需要定期保養維修，更何況是人體，新北市政府警察局為體恤員警辛勞，每年均有編列預算提供員警健康檢查。

林口警分局為同仁安排健康檢查，參與健康檢查的員警相當踴躍，對於分局貼心安排紛紛大讚「揪甘心」。(戴志揚翻攝)

林口警分局特別商請三重中興醫院的醫師與護士等攜帶最新穎的儀器與滿腔熱誠，於今(23)日上午在五樓禮堂為同仁健康檢查，參與健康檢查的員警相當踴躍，對於分局貼心安排紛紛大讚「揪甘心」！為避免疫情期間群聚，林口分局採分批分流的方式進行，各單位分時段前往，各項目平均分配人流，嚴格控管場內人數，健檢同時也做好防疫措施，

分局長陳忠龍表示疫情期間員警為了國人的健康義無反顧、勞碌奔波，如今疫情稍稍趨緩，特別商請三重中興醫院到分局駐地五樓為員警健康把關，也希望同仁們重視自己的健康，踴躍參與健康檢查，有了健康的身體，才能兼顧家庭與治安的重責大任！