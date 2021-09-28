南山人壽將商品研發，延伸至「亞健康」族群的保障需求，以「守護」為出發點，不只開發該族群專屬保單，還以降低亞健康體的疾病發生率為目標；繼推出糖友專屬保單後，南山人壽再聚焦國人更常見的三高問題，為更多亞健康、或具有三高疾病風險因子的民眾打造客製化保單。

根據世界衛生組織(WHO)的統計，體況健康人口僅占5％，絕大多數、75％是介於健康和疾病之間的「亞健康」狀態，「重視並提升自我的健康管理」是控制體況、以避免步入罹病階段的關鍵；南山人壽除「事後醫療補償的保障功能」外，更搭配「外溢機制提供的事前健管服務」的創新完整的解決方案，引領市場。

南山人壽觀察，三高多是長期不良生活習慣，加上缺乏外力監督矯正所致，若缺乏有效健康管理機制來協助改善，未來不僅有體況問題，投保也必須加費或不容易投保，因此，許多三高族群的保險需求無法被滿足。

有鑒於此，「南山人壽健康ｅ守護終身保險」(MSAE)優先規劃「無須經額外加費承保流程」，及設計「外溢機制連結的健管機制」，來改善三高體況、降低疾病發生率的設計特色。

MSAE是專為40至60歲、三高體況族群所設計，保障內容涵蓋住院日額保險金、加護病房暨燒燙傷中心醫療保險金、樂活健康保險金、身故或喪葬費用保險金、祝壽保險金，一次充實基本醫療保障及資產傳承需求。

除此之外，南山人壽表示，MSAE還有三大特色，第一，終身型保障，最長可至99歲保單年度末，且保費有去有回；其次，搭配外溢獎勵機制，協助三高保戶養成健康的生活習慣，對抗疾病的發生風險；第三，外溢機制結合智慧健康管理的跨業力量，提供「e守護服務」，即透過遠距健管模式，測健康、看健康、顧健康同時到位。

以40歲男性投保為例，投保單位日額1000元、年繳6.5萬元，每年可領樂活健康保險金6000元，最長可至98歲保單年度末；若符合外溢獎勵標準，自第4保單年度起，住院日額保險金可獲25％的增額獎勵；若保險年齡達99歲，可獲祝壽保險金130萬元。