南投一名居民日前聽到屋外傳來貓叫聲，便跑出來查看，發現農地水溝裡有一隻流浪貓，便將牠撈起帶回家，由於擔心牠的安危，且流浪貓看起來非常可愛，便決定收養牠，不過朋友一看毛色驚覺不對勁，交給專家一看，才知這是「淺山之王」石虎。

「野生動物急救站」在臉書粉專表示，南投一名居民日前聽到屋外不斷傳來貓叫聲，出門查看後發現，附近農地的水溝裡有一隻「落湯貓」，隨後趕緊將牠撈起，並放在農田裡晾乾，原本想等母貓現身將幼崽帶走，但卻遲遲未看到母貓出現。

居民擔心幼貓的安危，只好將牠帶回家，看牠模樣非常可愛，便決定收養牠做為家貓，之後朋友造訪一看到貓後，就覺得毛色有些不對勁，認為牠可能是「石虎」，居民便與特生中心「石虎保育大使 阿虎加油」團隊聯繫，也證實這隻貓是石虎，隨即將牠送往急救站。

急救站檢查後發現，這是一隻幼年公石虎，除了身材偏瘦和稍微脫水外，牠的健康狀況大致良好，推測可能是附近棲息地正在進行整地，母石虎受到驚嚇後，就遺棄比較瘦弱的寶寶，目前石虎已交由急救站人員代為照顧，等到牠長大接受野放訓練及評估後，再進行野放。

急救站也提醒，石虎生活在淺山地區，很靠近我們的生活範圍，因此人類活動容易干擾到牠們，也希望未來能減少不必要的開發，「避免棲息地破碎化，才能讓牠們有一個安心生活的環境」。不少網友表示「還好遇到好人家，不然後果不堪設想，希望牠可以健康平安長大」、「說句實話，我家養很多隻花色跟這很像的流浪貓，我強烈懷疑牠們是不是石虎」。