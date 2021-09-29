移民署苗栗縣服務站舉辦志工及通譯訓練。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣外籍人口約4萬多人，為落實新住民關懷，提供到站洽公民眾以及家庭訪視更優質的全面服務，移民署苗栗縣服務站於28日舉行志工通譯教育訓練，強化志工與通譯對於服務內容的知能，強化學習參與協助新住民。

苗栗縣服務站舉辦志工及通譯訓練，邀請紅十字會苗栗縣支會總幹事張中隆，以及苗栗縣新住民家庭服務中心社工督導劉筱菁，共同分享「志願服務發展趨勢」與「新住民社會資源與家庭暴力防治與救助」等志願服務領域相關智識，藉由強化志工與通譯對於服務事業的知能，從中瞭解學習如何參與協助新住民。

張中隆說，志願服務的特點包括有輔佐政府、彙整資源、社會福利以及自我成長等，過去強調行善互助的慈心仁行，現在提升到社區生活品質與社會文化，未來則將重點放在心靈層次、倡導社會公平正義及公民社會。劉筱菁則以大家熟悉的日本動漫來解釋家庭暴力，並說明藉由社區建置家庭支持網絡以及社會福利團體的加入，增強家庭功能。目前苗栗縣外籍配偶約1萬4千多人，佔轄內外籍人口三分之一，外籍配偶已成為多元社會不可或缺的成員，而其人身安全與支持網絡更是成就臺灣友善家庭的基礎。隨時關注鄰家新住民朋友或是周遭的外籍友人，適時給予協助，可使他們更快融入生活，若其遇到暴力緊急事件，有立即危險應優先撥打110，當下非緊急狀態時，可撥打113諮詢或通報。

苗栗縣服務站站主任張金順表示，社會多元服務需求不斷變化，移民署每年藉由辦理專業訓練提升志工通譯執勤服務品質，充分提供志工及通譯人員實用的知識，為這群服務站不可或缺的人力充電，使其隨時處在最佳的服務狀態，更讓民眾獲得最妥切適時的協助。