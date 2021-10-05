順應消費者購車需求改變，豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）宣布，即日起於TOYOTA官網提供「雲端銷售顧問」全新服務，精選全台經銷商200位銷售顧問菁英，可隨時提供顧客最專業的購車諮詢。

和泰汽車指出，本次被推舉於官網的雲端銷售顧問，皆是TOYOTA精選各營業所內，在販賣與顧客服務表現績優的菁英人員，消費者可依最近據點、所在區域、關鍵字等搜尋方式，快速找到適合的優秀銷售顧問，並查看其自我介紹與銷售經歷等資料。甚至，TOYOTA還貼心地讓對菸味敏感，或有英語、客語與台語需求的顧客，提供全台汽車業首創的進階功能來篩選服務人員，而顧客選定銷售顧問後，可透過Facebook、LINE、手機等多元管道與其聯繫，雲端銷售顧問也會為顧客介紹車款、線上分享購車資訊、或安排至營業所或到府賞車與試乘等服務，讓顧客在線上即可完整了解所有購車資訊。