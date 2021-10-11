美國的影音串流平台網飛，跟零售業巨擘沃爾瑪宣布合作，在後者官網上成立一個數位店面，銷售包括「怪奇物語」和「魷魚遊戲」等熱門影集。這是網飛要在其核心的影音訂戶業務與自家平台之外，拓展新營收來源的策略一部份。

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