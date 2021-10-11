網飛與沃爾瑪合作 在網路銷售熱門影集 21:392021/10/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國的影音串流平台網飛，跟零售業巨擘沃爾瑪宣布合作，在後者官網上成立一個數位店面，銷售包括「怪奇物語」和「魷魚遊戲」等熱門影集。這是網飛要在其核心的影音訂戶業務與自家平台之外，拓展新營收來源的策略一部份。 陸擬禁非公有資本涉足新聞 馬雲傳媒帝國恐崩解 2021台中國際動畫影展 大師講座登場 謝文明導演分享創作初衷 #網飛 #影集 #沃爾瑪 #熱門 #網路銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南超過200萬員工大逃脫 企業撒錢哀求也沒用 19:172021/10/11 財經 舉報外媒負面報導 貴州官員受表彰 04:102021/10/11 焦點新聞 四方對話馬拉巴爾軍演第2階段 12日孟加拉灣登場 17:282021/10/11 國際 晶片荒 促十一車市買氣爆發 04:102021/10/11 全球財經 蔡總統拋四個堅持 民眾黨：治理國家不能只有喊口號 17:162021/10/11 政治 魷魚遊戲讓分析師領悟3大投資真理 最後一項超重要 15:462021/10/11 財經 芳苑海空步道爆紅 採蚵車載客合法性引關注 17:532021/10/11 生活 韓國椪糖始於貧窮年代 隨魷魚遊戲成文化力證明 15:232021/10/11 國際 App Store等軟體服務成最新搖錢樹 蘋果躍全球最大電玩公司 04:102021/10/11 全球財經 劉德華獨寵24年的女人 年輕選美照正翻了 16:492021/10/11 娛樂 陸網路安全審查 再點名滴滴 04:102021/10/11 全球財經 財經熱門新聞 越南超過200萬員工大逃脫 企業撒錢哀求也沒用 - 財經 美經濟復甦沒力？就業爆冷拉警報 外媒：這群人不想工作 - 財經 公股金控：台股明年股息上看2.4兆 - 財經要聞 - 工商時報 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 默克新冠口服藥成本超低 「40倍暴利」遭批：扯爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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