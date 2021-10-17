品牌跨界合作模式已成時下趨勢，不僅提升話題性，也為消費者帶來全新體驗。萊爾富看好近年蓬勃發展的IP授權經濟，攜手知名繪本作家「幾米」，斥資上百萬打造全台首間幾米主題店，選在台南登場，並同步推周邊限量商品。

幾米主題店已於本月15日在萊爾富台南南新店療癒登場，附近以年輕人、喜愛潮流的文藝青年及遊客居多，整間店從店門口、落地櫥窗、騎樓到天花板、店內櫃檯等，隨處都能見到幾米繪本的影子，預計將成為台南新的熱門打卡勝地。

萊爾富幾米主題店冷藏飲品區。（萊爾富提供）

萊爾富表示，聯名主題店不僅創造社群話題，也可提升超商座位經濟，預估可帶動單店來客數成長約2~3成。主題店以幾米繪本《頭碰頭．說說話》為主題設計，頭碰頭這樣暖心的動作，是幾米和他女兒常做的舉動，也是幾米和家貓常有的親暱行為，期盼透過一張張頭碰頭充滿童趣的可愛畫面，表現出疫情間民眾內心對彼此交流互動的期待，及對親密對談的渴望。

店內空間設計有三大亮點：首先甫入店映入眼簾的是高約近300公分的頂天大型打卡燈箱，可愛的長頸鹿從天花板向下探出頭，跟燈箱裡破框而出的小孩，形成頭碰頭的獨特強烈視覺；第2亮點即是主題座位區，從桌椅到牆柱，都有幾米繪畫的可愛圖像；第3亮點在冷藏飲品區，牆面上有著小朋友從通道鑽出來的意象，呈現天地反轉的感覺。