《全明星運動會2》昨（29日）晚播畢，《全明星觀察中》下月5日起接檔播出，節目邀請到江宏傑、小春、「小樂」吳思賢、大元、「小豬」黃沐妍、粿粿、林敬倫，4男3女遠赴宜蘭湖西村進行「同居生活」，14天24小時不停機錄製，無主持人、無腳本、無角色設定，完整還原明星私下真實樣貌。

節目今（30日）舉辦線上記者會，7人現身與網友見面，這也是江宏傑離婚後首度正式接受媒體訪問，與大家有說有笑，心情看起來不錯，不過被問到恢單的心情時，製作單位立刻擋下「先問節目相關問題」，江宏傑則搭著一旁小春的肩膀說「多了很多家人」，並表示大家認識後發現彼此其實有很多共通點，「做什麼事情，大家都會互相鼓勵、幫忙，維持這樣的關係，對我來說很好、很重要。」

江宏傑也透露目前節目還在錄製中，小孩暫時由爸媽照顧，自己每天也都會利用時間和一雙兒女視訊。該節目也讓他更認識自己，了解到自己內心最深處最想要完成的事情，發現原來自己真正在意的是什麼，給了他很大的力量，並提到因為童年時期幾乎都在練習，從來沒有過大家住在一起玩樂、生活放輕鬆的日子，這樣的生活也跟當紅隊領隊是不一樣的感受，而是多了更多真實，也很像是再過了一次童年。

《全明星觀察中》9月5日起，晚間8點於台視頻道播出；9月11日起，晚間8點TVBS歡樂台42頻道重播。