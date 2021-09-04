在疫情期間，也要運動增強體抗力，全國登山日將於10月16日舉行。

為鼓勵更多民眾參與山林活動，建立多元的運動型態，並宣導及提升登山安全觀念，體育署從106年起擴大推動「全國登山日」，今年度「110年全國登山日」系列活動已陸續展開，體育署與國民健康署、林務局、營建署等機關攜手透過一系列實體、線上登山活動，號召全民走出戶外，共同感受在山中行走的快意，藉此認識美麗山川的面貌。

體育署主任秘書呂宏進表示，近年登山健行等戶外活動蔚為風潮，體育署推行的全國登山日系列活動一直頗受民眾喜愛。在過去幾年的基礎下，本年度全國登山日系列活動原訂於6月初依序啟動，但因110年5月間受嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻影響，直到7月底疫情獲得控制，防疫規範才稍微鬆綁，疫情期間全民除了一起抗疫，更需要堅持運動、鍛鍊自我，而戶外登山健行活動的環境，容易保持社交距離，是運動的首選。因此，本年度系列活動仍在作好防疫的前提下，由體育署攜手各機關及山岳團體規畫一系列帶狀活動，希望鼓勵大眾走出戶外，鍛鍊自我，增強免疫力。

在3日全國登山日啟動記者會現場，也特別邀請外景小王子楊子儀出席，楊子儀有超過6年的外景經驗，因為行腳節目的關係，他走訪了全臺各大山岳，讓登山健行不只是工作，更內化成為楊子儀的日常，現場他和大家分享爬山前的準備及攻頂的經驗談，在疫情逐漸穩定及警戒降級的現在，呼籲大家在遵守防疫措施前提下，一起走入山林，享受登山健行運動，並獲得身心靈的暢快。

本年度系列活動，在考量民眾密集使用網路的特性，並希望擴大參與族群，特別辦理3項主題線上活動，有專為校園學生族群辦理的「登山我在行」線上活動，鼓勵各級學校師生，在課餘走入山野，走向戶外；也有針對親子族群設計的「親子愛爬山」線上活動，希望親子之間能透過共同經歷登山過程，鍛鍊體能同時增進親子關係。另外設計「全民樂健行」線上活動，給愛爬山的民眾，呼朋引伴一起享受登山趣。

各主題線上活動各有不同豐富獎品，只等大家組隊完成任務來領獎。今年也持續透過串連登山社團的方式，深化於地方辦理具特色的小型團隊登山活動，從北到南、從西到東，有輕鬆簡單、老少咸宜的步道健行，也有極具挑戰的高山縱走，活動期間總共有超過200場活動任君挑選。

為了提醒民眾注意登山風險，體育署今年也結合「全國登山日」推出「登山知識挑戰王」問卷調查，透過情境考題讓你快速檢核自己的登山能力，拿起手機就可輕鬆作答。此外，為了擴大提升全民登山安全知識技能，今年也和中華民國山難救助協會在全台各地辦理9場登山安全系列講座，讓參與民眾學到如何在山野之中確保自己的安全。

今年體育署繼承傳統，仍是以農曆9月9日的前一個周末訂為全國登山日。在110年10月16日全國登山日當天，也將於防疫的前提下由中華民國山岳協會、中華民國健行登山會同步於臺北、彰化及屏東辦理主場登山、健行活動。最後登場的是每年由三大登山團體共同辦理的全國登山社團大會師，將於10月底邀集全國登山社團，辦理推動全國登山日系列活動感恩頒獎典禮，作為登山日系列活動尾聲。