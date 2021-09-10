防疫為重 中原大學宣布14至26日採線上彈性教學 16:082021/09/10 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中原大學稍早宣布，9月14日至26日實施線上彈性教學。（校方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情發展，位於桃園市中壢區的中原大學稍早宣布，9月14日至26日實施線上彈性教學，27日後則以採實體授課為原則，且依教育部「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，滾動式調整。。 中央大學表示，因應疫情發展，開學後實施線上彈性教學，實施期間為9月14日至9月26日，9月27日以後課程教學採實體授課為原則，且依教育部「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」辦理，並視疫情發展，做滾動式調整。 北市松山區某國中生確診 10日全校停課一天 教育部推動數位學伴 132所偏鄉國中小受惠 #新冠肺炎 #台灣 #中原大學 #線上教學 #開學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》結盟國際大咖 新唐MCU布局跨大步 13:092021/09/10 財經 塔利班政府傳9月11日就職 發言人稱無此消息 04:102021/09/10 產業財經 11境外生確診 大學秋節前先遠距教學 04:102021/09/10 焦點要聞 《半導體》日月光投控成長動能持續 外資按讚喊153元 12:352021/09/10 財經 義大新生入學 校長當直播主解答 04:102021/09/10 地方新聞 北市松山區某國中生驚傳確診！妹妹就讀國小預防性停課一天 03:352021/09/10 生活 全民注意！萬安演習9月15日登場 只發警報人車不疏散 11:152021/09/10 社會 日媒：四方對話首次峰會9／24登場 菅義偉將訪美 13:072021/09/10 國際 五倍券10月8日領用 拚2000億經濟效益 04:102021/09/10 生活新聞 防災校園大會師 線上展示159個創意單位 12:302021/09/10 生活 輝達併安謀 歐盟10月13日裁決 04:102021/09/10 全球財經 生活熱門新聞 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 - 生活 強颱璨樹來襲！下午5點半發陸警 各地風雨時程出爐 - 生活 AZ預約大當機！狂刷30分竟額滿 網絕望：謝謝政府 - 生活 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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