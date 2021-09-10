因應疫情發展，位於桃園市中壢區的中原大學稍早宣布，9月14日至26日實施線上彈性教學，27日後則以採實體授課為原則，且依教育部「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，滾動式調整。。

中央大學表示，因應疫情發展，開學後實施線上彈性教學，實施期間為9月14日至9月26日，9月27日以後課程教學採實體授課為原則，且依教育部「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」辦理，並視疫情發展，做滾動式調整。